Бушманов предположил, какие российские тренеры могут возглавить «Спартак»

«Если выбирать из российских тренеров, то Карпина, Черчесова или Осинькина можно было бы рассмотреть на пост главного тренера «Спартака». У них есть опыт. Их качества позволили бы им успешно работать в «Спартаке», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».