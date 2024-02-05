Бушманов предположил, какие российские тренеры могут возглавить «Спартак»
Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов предположил, какие российские тренеры могут возглавить красно-белых.
Валерий Карпин является главным тренером сборной России и «Ростова», Игорь Осинькин возглавляет самарские «Крылья Советов», а Станислав Черчесов пока не тренирует какой-либо клуб.
В данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые набрали 30 очков за 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.
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