Кварацхелия принес победу «Наполи» в матче Серии А с «Вероной»

Завершился матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Верона». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Пиччинини. «» одержал победу со счётом 1:0.

На 72-й минуте счёт открыл защитник «Вероны» Диего Коппола с передачи Томаша Суслова. Через семь минут «Наполи» отыгрался усилиями нападающего Сириля Нгонжа. Ему ассистировал Йеспер Линдстрём. Победу хозяевам на 87-й минуте принёс нападающий Хвича Кварацхелия.