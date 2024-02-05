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«Балтика» объявила о расторжении контракта с полузащитником Казаевым

«Балтика» расторгла контракт с полузащитником Яном Казаевым, сообщает пресс служба калининградского клуба.

«Балтика» объявила о расторжении контракта с полузащитником Казаевым
© ФК «Балтика»

Стороны разорвали трудовое соглашение по обоюдному согласию.

— Благодарим Яна за большой вклад в достижения «Балтики» и желаем удачи в дальнейшем продолжении карьеры, — заявили в клубе.

32 летний футболист выступал за «Балтику» с сентября 2021 года. В нынешнем сезоне РПЛ он провел девять матчей и не отметился результативными действиями.

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