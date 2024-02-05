«Балтика» объявила о расторжении контракта с полузащитником Казаевым

— Благодарим Яна за большой вклад в достижения «Балтики» и желаем удачи в дальнейшем продолжении карьеры, — заявили в клубе.

32 летний футболист выступал за «Балтику» с сентября 2021 года. В нынешнем сезоне РПЛ он провел девять матчей и не отметился результативными действиями.