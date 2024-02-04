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«ПСЖ» нашел замену Мбаппе в Италии

Французский "Пари Сен-Жермен" нашел замену нападающему Килиану Мбаппе, если тот отправится в мадридский "Реал". Об этом сообщает Football Italia.

«ПСЖ» нашел замену Мбаппе в Италии
© Газета.Ru

Парижане в случае ухода своего лидера могут приобрести 24-летнего португальца Рафаэла Леау из "Милана". Отступные за футболиста составляют около €175 млн.

Леау выступает за "Милан" с 2019 года. В сезоне-2021/22 он в составе команды стал чемпионом Италии. В текущем сезоне португалец провел в Серии А 20 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и семью результативными передачами.

В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ". При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским "Реалом". В итоге громкий переход в испанский клуб так и не состоялся. Нынешний контракт Мбаппе с "ПСЖ" рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 18 матчах Лиги 1, в которых сумел 20 раз отличиться (пять с пенальти) и сделать пять голевых передач.

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Килиан Мбаппе
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