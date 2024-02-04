«Это странно». Юрген Клопп высказался о поражении «Ливерпуля» от «Арсенала» в АПЛ

«В целом можно признать, что «Арсенал» заслужил три очка сегодня. Обстоятельства были немного странными. Наш гол в сегодняшней игре был похож на тот, что мы забили им в матче Кубка. В кубковом матче у нас было еще больше шансов.



Мы забили гол перед перерывом, не нанеся ни одного удара в створ при этом — это немного странно. Сегодня нам пришлось адаптироваться во многих моментах.



Мы смогли найти нашу игру по ходу матча, у нас были моменты, когда мы были близки к победе, а затем случился второй тайм», — приводит слова Клоппа Sky Sports.