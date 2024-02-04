Миранчук — главный созидатель в чемпионате Италии

Полузащитник сборной России и "Аталанты" Алексей Миранчук является лучшим игроком серии А по передачам под удар в 2024 году. На его счету 21 такая передача.

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Ближайшими преследователями по этому показателю являются Рафаэл Леау из "Милана" (15 передач) и одноклубник Алексея Шарль Де Кетеларе (14 передач).

4 февраля в матче чемпионата Италии против "Лацио" Миранчук отдал 5 передач под удар. Его команда победила со счетом 3:1. Россиянин результативными действиями не отметился и покинул поле на 64-й минуте.

За последний месяц россиянин забил два мяча и отметился двумя голевыми передачами в шести матчах за "Аталанту". Стоит отметить, что Миранчук выходит в стартовом составе в двух последних матчах чемпионата Италии.