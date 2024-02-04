Болельщики «Арсенала» вспомнили Аршавина после гола Троссара в ворота «Ливерпуля»

Болельщики лондонского «Арсенала» в социальных сетях вспомнили о бывшем игроке команды Андрее Аршавине после гола Леандро Троссара в ворота «Ливерпуля» в матче 23 го тура чемпионата Англии.

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Встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:1. Троссар отличился в добавленное ко второму тайму время. Бельгиец получил мяч на чужой половине поля в борьбе с соперниками, прошел по левому флангу и из штрафной нанес удар по воротам с острого угла, отправив мяч между ног вратарю мерсисайдцев Алиссону.

— Троссар напоминает мне об Аршавине. Какой замечательный футболист, — написал один из болельщиков.



— Троссар — наш Аршавин, — отметил другой.



— Троссар — это Аршавин наших дней, — написал третий.

Один из пользователей сравнил этот гол с мячом Аршавина за сборную России в ворота голкипера сборной Нидерландов Эдвина ван дер Сара в матче ¼ финала чемпионата Европы 2008.