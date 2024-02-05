Поведение Месси разочаровало представителей гонконгского клуба

Сообщается, что восьмикратный обладатель «Золотого мяча», отказывался от просьб сфотографироваться и был необщительным, в отличие от товарищей по команде, которые предоставили футболки с автографами, и совладельца клуба Дэвида Бекхэма, который с удовольствием позировал для фотографий.