Бензема отреагировал на критику в адрес Месси

«Любой, кто критикует Лионеля Месси, ничего не смыслит в футболе», — цитирует слова Бензема популярный аккаунт BeksFCB в соцсети Х (ранее Twitter).

Вчера Лионель Месси подвергся критики фанатов в Гонконге. Как сообщалось, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» отказывался от просьб сфотографироваться и был необщительным, в отличие от товарищей по команде, которые предоставили футболки с автографами, и совладельца клуба Дэвида Бекхэма, который с удовольствием позировал для фотографий.