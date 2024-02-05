Фанаты потребовали вернуть деньги за билеты из‑за отсутствия Месси на поле

Китайские болельщики, посетившие товарищеский матч «Интер Майами» в Гонконге, потребовали вернуть деньги за билеты из за неучастия в игре восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси.

«Интер Майами» в воскресенье в Гонконге обыграл сборную звезд чемпионата Гонконга в товарищеском матче — 4:1. Месси, а также другой нападающий клуба MLS Луис Суарес на поле не появились.

Как отмечает CNN, во время матча китайские фанаты освистывали американский клуб и скандировали «Мы хотим Месси», а ближе к концовке матча на арене были слышны выкрики «Возрат, возврат».

Всего на матч было продано около 40 тысяч билетов. По данным Reuters, они поступили в продажу в декабре 2023 года и стояли от 880 до 4880 гонконгских долларов (10 000 — 57 000 рублей). Кроме того, комитет по крупным спортивным мероприятиям Гонконга (MSEC) выделил на этот матч 15 миллионов гонконгских долларов (1,92 миллиона долларов США). Правительство Гонконга уже обратилось к организаторам матча с требованием объяснить отсутствие Месси. Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино заявил, что у 36 летнего форварда воспаление приводящей мышцы бедра.

— Мы понимаем разочарование болельщиков по поводу отсутствия Месси и Суареса. Это решение было принято вместе с нашей медицинской командой. Мы проверили их физическое состояние: они рисковали получить травму, если выйдут на поле. Просим прощения у фанатов. Нам хотелось выпустить Лео и Луиса, но риск был слишком велик, — рассказал Мартино, которого цитирует CNN.