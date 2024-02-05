Медиалига может провести матч на «Маракане», сообщил Кортава
Технический директор Медийной футбольной лиги Дмитрий Кортава рассказал, что одно из мероприятий турнира может пройти на бразильском стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.
«Без шуток, есть вероятность, что одна из следующих больших историй Медиалиги, – это «Маракана», – приводит слова Кортавы YouTube-канал Дмитрия Кузнецова.
«Маракана» была построена в 1950-м году и вмещает более 78 тысяч человек. На этой арене свои домашние матчи проводят «Фламенго», «Флуминенсе» и сборная Бразилии.
«Маракана» принимала финальные матчи Чемпионатов мира 1950 и 2014 годов, а также церемонии открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр 2016 года.