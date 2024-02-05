Денис Бояринцев назвал трех лучших легионеров в истории «Спартака»

«Первый, без шансов для других, Видич. Сразу понял: Неманья быстро перерастёт уровень российского футбола. Крепкий, высокий, а головой как играл!



Второй — Алекс. Очень нравились его мысли, поражала техника, видение поля. Честно, думал, он, как и Неманья, уедет в топ-5 лиг. Но, к сожалению, вернулся в Бразилию. Вроде как были семейные проблемы.



Третий — давайте Йиранек. Выбираю между (Эмануэлем) Погатецом и Мартином, но пусть будет чех. С ним мы провели длительный период в «Спартаке», он банально был дольше в этом клубе», — приводит слова Бояринцева Sport24.