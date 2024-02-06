Осимхен может пропустить полуфинал Кубка Африки из‑за боли в животе

— Медики команды подтвердили, что Виктор находится под пристальным наблюдением, а один из членов медицинского штаба остался с ним в Абиджане. Если состояние футболиста улучшится, он присоединится к остальным членам команды до 17:00 вторника, — говорится в заявлении.