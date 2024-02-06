Осимхен может пропустить полуфинал Кубка Африки из‑за боли в животе

Нападающий сборной Нигерии Виктор Осимхен может не принять участие в полуфинальном матче Кубка африканских наций против ЮАР, сообщает пресс служба нигерийской команды.
Встреча 1/2 финала состоится в среду в Буаке (Кот д’Ивуар), куда сборная Нигерии вылетела во вторник вечером из Абиджана, однако Осимхен не смог отправиться вместе с командой из за боли в животе.
— Медики команды подтвердили, что Виктор находится под пристальным наблюдением, а один из членов медицинского штаба остался с ним в Абиджане. Если состояние футболиста улучшится, он присоединится к остальным членам команды до 17:00 вторника, — говорится в заявлении.
Осимхен провел на Кубке африканских наций шесть матчей, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.