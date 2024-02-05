Экс-футболист «Спартака» оценил возможность прожить на 50 тысяч рублей в месяц

«Просто: паши сегодня за эти деньги, чтобы в будущем получать больше», — назвал он способ мотивировать футболистов играть за 30-50 тысяч рублей.



Бояринцев также рассказал, что молодые игроки в регионах иногда подрабатывали. «Помню, я тренировал новотроицкую "Носту". Один парень оттуда таксовал на "девятке" Жигулей после тренировки. И в ивановском "Текстильщике" у меня был парень, который таксовал после тренировок», — поделился он.