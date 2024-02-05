«Зенит» интересуется экс-игроком «Шахтера»

Санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в подписании бразильского вингера «Галатасарая» Тете, который ранее выступал в составе украинского «Шахтёра», информирует издание Sabah Spor в соцсетях.

Согласно сведениям источника, «Галатасарай» хочет выручить за своего игрока не менее € 10 млн. В услугах Тете также заинтересована бразильская «Баия».

Бразилец Тете является воспитанником «Гремио», откуда перешёл в украинский «Шахтёр» зимой 2019 года. После трёх лет выступлений в клубе года он был арендован французским «Лионом», а затем отправился в аренду в английский «Лестер». Летом 2023 года в качестве свободного агента присоединился к «Галатасараю».