Экс-игрок «Спартака» рассказал, как одноклубник посещал тренировки «подшофе»

«Попадались ли мне пьющие футболисты? А то. Был один, играл со мной в ПФЛ. Обожал джин-тоник. Тренировка только начинается — а он уже подшофе. Было еще в другой команде, помню, парень ушел в запой на сборах. Пропустил занятия, тренер поставил ультиматум: «Либо исправляешься, заканчиваешь с алкоголем, либо вон из команды». Футболист собрался и забил за 30 матчей 32 мяча», — сказал Бояринцев.