«Сочи» проявляет интерес к полузащитнику «Фенербахче» Яндашу — СМИ
«Сочи» заинтересован в приобретении центрального полузащитника «Фенербахче» Мерта Хакана Яндаша, сообщает Legalbet.
Контракт Яндаша с клубом истекает в июне этого года, он выступает за «Фенербахче» с 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал четыре передачи в 15 матчах за стамбульцев.
Данным Legalbet, южане сделали запрос в стамбульский клуб об условиях возможного трансфера, однако сам 29 летний хавбек выступает против перехода в МИР РПЛ.
После 18 туров «Сочи» занимает последнее, 16 е, место в турнирной таблице, набрав 11 очков.