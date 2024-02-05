«Балтика» заинтересована в подписании Фамейе из «Рубина» — СМИ
«Балтика» проявляет интерес к нападающему «Рубина» Джоэлю Фамейе, сообщает Legalbet.
В текущем сезоне ганец сыграл за «Рубин» в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока рассчитан до лета 2025 года.
В «Рубин» нападающий перешёл летом 2022 года из «Оренбурга».
«Рубин» после 18 туров МИР РПЛ набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Казанский клуб возобновит сезон 2 марта гостевым матчем против лидера чемпионата России «Краснодара».