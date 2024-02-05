Клаудиньо может перейти в «Коринтианс» летом

Футболист «Зенита» Клаудиньо был предложен бразильскому «Коринтиансу» через представителей. Игрок рассмаривает вариант возвращения в Бразилию в ближайшем будущем, информирует Somos Fanaticos.

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Согласно сведениям источника, даже при наличии согласия двух сторон, Клаудиньо сможет перейти в «Коринтианс» только летом. «Зенит» не отпустит бразильца по ходу сезона, так как он играет важную роль в команде, которая ведёт борьбу за чемпионство.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб уже начал переговоры с сине-бело-голубыми о переходе Клаудиньо, а также наладил контакт с агентом футболиста.