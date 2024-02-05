Гаджиев предлагал Семину возглавить махачкалинское «Динамо»

Президент «Динамо» (Махачкала) Гаджи Гаджиев в интервью корреспонденту «Спорт День За Днем» Игорю НАЗАРЕНКО рассказал, что рассматривал кандидатуру 76-летнего Юрия Семина на пост главного тренера «Динамо».

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Этот пост стал вакантным 1 февраля, после ухода Курбана Бердыева. После 20 туров «Динамо» с 37 очками лидирует в Первой лиге.

– Мы поговорили об этом, посмеялись. Он мне говорит: «Муслимыч, давай ты». Я сказал: «Слушай, я когда закончил? А ты совсем недавно чемпионат выиграл». В общем, посмеялись, пошутили, – рассказал Гаджи Гаджиев

– То есть он не планирует к вам идти?

– Конечно, нет. Мы просто по-дружески поговорили.

– Допускаете, что вы все-таки станете главным тренером «Динамо» до конца сезона?

– Нет, не допускаю ни при каких обстоятельствах, потому что ушло время (Гаджиеву – 78 лет – «Спорт День за Днем»). Его уже не вернешь. За временем надо успевать, а я думаю, что нужны более молодые и с большей энергетикой.

С большой энергетикой нужно не только себя в тонусе поддерживать, но и всю команду на руках носить. Если у тренера нет энергии, он не сможет работать и поднимать команду.

– Поменялась ли задача по выходу в РПЛ после ухода Бердыева?