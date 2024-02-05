Посол ПСЖ: Мбаппе перейдёт в «Реал», об этом сообщили серьезные источники

«Довольно последовательные и серьёзные источники мне сообщили, что это [переход Мбаппе в «Реал»] уже сделано.



Эта мыльная опера похожа на ту, что мы уже проходили. Во время последней «мыльной оперы» в 2022 году до меня доходило не так уж много информации. А теперь, впервые, мне говорят, что переход Мбаппе в «Реал» — уже свершившийся факт», — заявила Булло в эфие Canal+, её слова приводит RMC Sport.