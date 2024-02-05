Новичок «Оренбурга» назвал главное отличие РПЛ от чемпионата Чили

«В первую очередь, интенсивность футбола. Она намного выше, чем в Чили. Как я успел заметить, здесь у тебя практически нет времени на приём и обработку мяча, нужно быстро думать и действовать.



Что могу сказать о «Зените», «Спартаке» и других клубах? Специально я ничего о них не читал, но, как понимаю, это самые сильные команды в России. Но в любом случае моё внимание на 100% сконцентрировано на «Оренбурге», — приводит слова Томпсона «Матч ТВ».