Отступные по новому контракту Кривцова с «Краснодаром» составляют €30 млн

Кривцов — воспитанник академии «Краснодара», за основную команду выступает с 2021 года. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек провёл 22 матча с учётом всех соревнований и забил два гола. Всего на его счету 71 матч, 12 голов и 4 результативные передачи за «быков». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кривцова в € 3,5 млн.