Бросивший банан в футболиста «Зенита» болельщик выплатит 356 тысяч рублей

Ульяновский областной суд утвердил решение о взыскании 356 тыс. рублей с болельщика, который бросил банан в футболиста петербургского «Зенита» Вендела во время матча Кубка России. Об этом передает «73 Онлайн».

Инцидент произошел 25 февраля 2023 года. «Зенит» одержал победу во встрече со счетом 3:0 и выбил «Волгу» из розыгрыша Кубка России.

За произошедшее Российский футбольный союз (РФС) наказал ульяновский клуб штрафом в размере 500 тыс. рублей, а также проведением одной игры без зрителей условно