CAS назначил дату слушаний по делу между «Зенитом» и «Барселоной»

«Барселона» при продаже бразильца в «Зенит» в 2019 году включила в сделку пункт, согласно которому российский клуб должен выплатить «сине гранатовым» денежную компенсацию в том случае, если «сине бело голубые» станут участниками Лиги чемпионов в сезоне 2022/23. Несмотря на то что «Зенит» из за отстранения российских клубов от еврокубков не участвовал в прошлом сезоне Лиги чемпионов, «Барселона» обратилась к петербуржцам по поводу выплаты бонуса. Этот запрос каталонцы мотивировали тем, что «Зенит» стал чемпионом России и должен был играть в Лиге чемпионов. Позже «Барселона» обратилась с претензией по этому вопросу в ФИФА. По информации «Матч ТВ», федерация претензию отклонила, а «сине гранатовые» подали иск в CAS.