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«Страны сразу дают понять: даже не думайте, мы не дадим русским выступать. Я думаю, это шантаж». Журова о заявлении мэра Тронхейма

Светлана Журова сравнила с шантажом слова мэра Тронхейма о российских лыжниках.

«Я думаю, это шантаж». Журова о заявлении мэра Тронхейма
© Sports.ru

В 2025 году норвежский Тронхейм примет чемпионат мира по лыжным видам спорта. Мэр этого города Кент Рамун выступил против участия россиян.

«Все зависит не от нас и даже не от норвежцев. Они, скорее всего, озвучивают это специально, чтобы международная федерация (FIS) даже не думала об этом в подобном направлении. Попытаетесь пригласить русских или белорусов, а мы их все равно не пустим.

Это вообще не имеет никакого отношения к спорту. Но, предвосхищая положительные решения международной федерации, страны сразу дают понять: даже не думайте, мы не дадим русским выступать.

Мы же знаем, что когда русских допускали международные организации, страны начинали выступать с протестом. Я думаю, это шантаж», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Мэра Тронхейма сравнили с собачкой после его слов о российских спортсменах

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