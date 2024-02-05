«Я думаю, это шантаж». Журова о заявлении мэра Тронхейма

«Все зависит не от нас и даже не от норвежцев. Они, скорее всего, озвучивают это специально, чтобы международная федерация (FIS) даже не думала об этом в подобном направлении. Попытаетесь пригласить русских или белорусов, а мы их все равно не пустим.



Это вообще не имеет никакого отношения к спорту. Но, предвосхищая положительные решения международной федерации, страны сразу дают понять: даже не думайте, мы не дадим русским выступать.



Мы же знаем, что когда русских допускали международные организации, страны начинали выступать с протестом. Я думаю, это шантаж», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.