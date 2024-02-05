Юрий Семин рассказал о своем главном козыре в матчах со «Спартаком»

«Когда в «Спартаке» играют Цымбаларь, Титов, Аленичев, они же более квалифицированные. Значит, нам нужно быть более жёсткими, настырными. Наверное, мы должны по футбольному провоцировать. Тогда у нас появляются козыри, чтобы победить их.



Настрой — один из козырей «Локомотива» был всегда. И это был один из моих козырей тренерской профессии. Максимальная самоотдача. Игроки должны её демонстрировать. Раз вышли на футбольное поле, там большая аудитория болельщиков. Игроки должны быть агрессивные в пределах правил. И это — моя тренерская обязанность, чтобы они были подготовлены к этой агрессии», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».