$91.24+0.5898.23-0.42
Войти в почту

«Реал» и Мбаппе не могут договориться по зарплате – предложение мадридцев не устраивает Килиана и его окружение. «Ливерпуль» и «Арсенал» не хотят менять структуру зарплат ради форварда (Independent)

«Реал» обсуждает детали контракта с Килианом Мбаппе.

«Реал» и Мбаппе не могут договориться по зарплате
© Sports.ru

Ранее сообщалось, что нападающий принял решение покинуть «ПСЖ» в конце сезона.

По информации Independent, «Реал» и Мбаппе по-прежнему не могут договориться о зарплате француза. Мбаппе считает, что пришло время для нового этапа в его карьере, однако текущее предложение «Реала» не устраивает игрока и его окружение.

Сообщается, что «ПСЖ» готов предложить Мбаппе продление контракта, но увеличение зарплаты по новому соглашению не будет существенным, поскольку лидеры Лиги 1 настаивают на смене стратегического направления.

Также утверждается, что француз рассматривал «Ливерпуль» и «Арсенал» в качестве возможных вариантов продолжения карьеры, однако клубы из АПЛ не намерены менять структуру зарплат ради него.

Футбол
Килиан Мбаппе
Реал
Главное о спорте
Больше новостей
Sports.ru: главные новости