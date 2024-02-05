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«Если уходить в голые цифры, где-то 55-60 миллионов». Осипов о стоимости проведения Суперкубка МФЛ

Николай Осипов рассказал, во сколько обошлось проведение WInline Суперкубка МФЛ.

Осипов рассказал, во сколько обошлось проведение Суперкубка МФЛ
© Sports.ru

«Арифметика очень простая: билеты и неделя отеля. Это можно на сайте поискать. Дорого стоит продакшен, инфраструктура тоже достаточно дорогая. Инфраструктура для тренировок – здесь все почему-то очень дорого стоит, в отличие от нас.

Аренда стадиона по деньгам дороже, чем «Москвич» (стадион, где играется большая часть матчей Медиалиги – Sports.ru). Несмотря на то, что здесь трибуны поменьше, да и масштаб. Тренировочные поля стоят очень дорого.

Если уходить в голые цифры. Пока турнир не закончился, говорить сложно. Периодически бывают приключения. Я думаю, где-то 55-60 [млн рублей]», – рассказал президент Winline Медиалиги.

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