Осипов рассказал, во сколько обошлось проведение Суперкубка МФЛ

Николай Осипов рассказал, во сколько обошлось проведение WInline Суперкубка МФЛ.

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«Арифметика очень простая: билеты и неделя отеля. Это можно на сайте поискать. Дорого стоит продакшен, инфраструктура тоже достаточно дорогая. Инфраструктура для тренировок – здесь все почему-то очень дорого стоит, в отличие от нас.

Аренда стадиона по деньгам дороже, чем «Москвич» (стадион, где играется большая часть матчей Медиалиги – Sports.ru). Несмотря на то, что здесь трибуны поменьше, да и масштаб. Тренировочные поля стоят очень дорого.