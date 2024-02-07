«Барселона» обжалует отказ отменить вторую желтую карточку Роке

«Барселона» обжалует отказ отменить вторую желтую Витора Роке.

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Нападающего «Барселоны» удалили на 72-й минуте матча Ла Лиги с «Алавесом» (3:1) после второй желтой карточки – главный судья Хуан Мартинес Мунуэра посчитал, что Роке сыграл грубо, зацепив ногу совершавшего подкат защитника Рафы Марина. Первое предупреждение Роке получил на 67-й минуте за столкновение с защитником Науэлем Тенальей.

«Барселона» подала апелляцию на вторую желтую карточку Роке. Сегодня Королевская испанская футбольная федерация объявила, что оставила удаление в силе, так как доказательств явной ошибки судьи нет.

Как пишет журналистка COPE Елена Кондис, «Барса» оспорит это решение. Жалобу подадут сегодня. Окончательное решение по этому вопросу вынесут завтра или в пятницу.