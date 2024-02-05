Агент Джикии: Георгий любит «Спартак». Для него не так важны деньги, как ромбик

«Никто не знает, сколько Георгий ещё будет играть. Сейчас кажется, что мы здорово повзрослели, постарели. Но не исключено, что откроется второе дыхание. Георгий очень любит «Спартак». Ему здесь нравится всё. Для него даже не так сильно важны деньги, как ромбик. Это правда самое главное», — сказал Шпинёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.