Булыкин сказал, кого мечтает увидеть у руля московского «Локомотива»

— Семин хотел бы увидеть Анчелотти у руля «Локомотива»? Достойный выбор, но я бы предпочел в таком случае другого специалиста, если говорить о мечтах. И это Жозе Моуринью! Он как раз сейчас без работы, — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».