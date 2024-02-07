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Булыкин заявил, что мечтает увидеть Моуринью у руля московского «Локомотива»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на слова Юрия Семина о том, что он мечтает увидеть Карло Анчелотти в качестве главного тренера железнодорожников.

Булыкин сказал, кого мечтает увидеть у руля московского «Локомотива»
© РИА Новости

— Семин хотел бы увидеть Анчелотти у руля «Локомотива»? Достойный выбор, но я бы предпочел в таком случае другого специалиста, если говорить о мечтах. И это Жозе Моуринью! Он как раз сейчас без работы, — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

После 18 туров «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова занимает четвертое место в турнирной таблице МИР РПЛ. Чемпионат возобновится в начале марта. Моуринью ранее был уволен из римской «Ромы».

Футбол
Михаил Галактионов
Карло Анчелотти
Дмитрий Булыкин
Юрий Семин