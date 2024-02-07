Булыкин сказал, кого мечтает увидеть у руля московского «Локомотива»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на слова Юрия Семина о том, что он мечтает увидеть Карло Анчелотти в качестве главного тренера железнодорожников.
— Семин хотел бы увидеть Анчелотти у руля «Локомотива»? Достойный выбор, но я бы предпочел в таком случае другого специалиста, если говорить о мечтах. И это Жозе Моуринью! Он как раз сейчас без работы, — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».
После 18 туров «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова занимает четвертое место в турнирной таблице МИР РПЛ. Чемпионат возобновится в начале марта. Моуринью ранее был уволен из римской «Ромы».