Черчесова назвали лучшим тренером в истории сборной России

Бывший защитник сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарев назвал Станислава Черчесова лучшим тренером в истории национальной российской команды, отметив, что он сыграл большую роль становлении хорошей сборной. Его слова приводит Legalbet.

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«Лучший тренер в истории сборной России — Черчесов. Он производит впечатление серьезного человека, который серьезно относится к работе. Я с ним встречался, он всегда уважительно относился к ветеранам. Не буду говорить об его успехах, но сборная играла неплохо», — заявил Пономарев.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.