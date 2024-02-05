Корнеев: Захарян перешел в клуб, в который не годится

«Захарян пошёл в клуб, в который пока не годится. Он провёл уже 10 матчей? Для меня неудивительно. Это большой трансфер для «Сосьедада». Они должны даже искусственно давать ему шанс, потому что потратили деньги. Будь это «Реал Сосьедад» старого образца, который не был на ходу… Но идти в такой «Сосьедад», который постоянно в топ-5 Испании, Лиге чемпионов...» — сказал Корнеев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».