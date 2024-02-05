Юрий Семин рассказал, как Кварацхелия попал в «Локомотив»

«Ещё один пример — Хвича. Тищенко не доверял никаким характеристикам. Он говорил: «Дайте мне его посмотреть, пообщаться с его окружением, если есть возможность такая, чтобы я на тренировке понаблюдал». Вот Тищенко посмотрел его на тренировке, когда ему было 16 лет, и сказал: «У Хвичи обводка уникальная. Больше ничего нет». Я говорю ему, что делать? Он говорит: «Надо брать». Вот так к нам попал Хвича, которого мы потом ещё много раз смотрели. Но тогда Тищенко увидел это качество чувства контакта с мячом», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».