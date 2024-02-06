Боссы «Челси» доверяют Почеттино, несмотря на 2 крупных поражения подряд. Игроки поддерживают тренера, но плохие результаты сказались на атмосфере в команде
В «Челси» по-прежнему доверяют Маурисио Почеттино.
По информации журналиста Низаара Кинселлы, руководство «Челси» по-прежнему доверяет аргентинскому специалисту и не планирует менять тренера в ближайшем будущем, чтобы не повторить ситуацию, сложившуюся в прошлом сезоне. Клуб оценит работу Почеттино по окончании сезона.
Сообщается, что игроки также поддерживают Почеттино, однако на фоне неудовлетворительных результатов атмосфера в команде ухудшилась.
Ранее стало известно, что руководство задумается о смене тренера в случае непопадания «Челси» в еврокубки.
«Челси» проиграл два последних матча с общим счетом 3:8. После 23 туров АПЛ «синие» занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.
Боссы «Челси» доверяют Почеттино, несмотря на 2 крупных поражения подряд. Игроки поддерживают тренера, но плохие результаты сказались на атмосфере в команде
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