Боссы «Челси» доверяют Почеттино, несмотря на 2 крупных поражения подряд

В «Челси» по-прежнему доверяют Маурисио Почеттино.

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По информации журналиста Низаара Кинселлы, руководство «Челси» по-прежнему доверяет аргентинскому специалисту и не планирует менять тренера в ближайшем будущем, чтобы не повторить ситуацию, сложившуюся в прошлом сезоне. Клуб оценит работу Почеттино по окончании сезона.

Сообщается, что игроки также поддерживают Почеттино, однако на фоне неудовлетворительных результатов атмосфера в команде ухудшилась.

Ранее стало известно, что руководство задумается о смене тренера в случае непопадания «Челси» в еврокубки.