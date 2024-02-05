Мбаппе осознал, что не получит «Золотой мяч» и приз The Best, играя в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе считает, что в последние годы он не является главным претендентом на награду «Золотой мяч» и приз The Best от ФИФА по той причине, что он выступает в клубе, который на регулярной основе терпит неудачу в Лиге чемпионов, а также представляет не самый сильный европейский чемпионат. Об этом сообщает El Debate.

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По информации источника, 25-летний нападающий в полной мере осознал необходимость перехода в более статусный клуб. Приоритетным вариантом для себя он рассматривает мадридский «Реал».