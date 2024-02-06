Переход Мбаппе в «Реал» оказался под угрозой срыва

Трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» находится под угрозой срыва, сообщает The Independent.

По данным источника, несмотря на многочисленные слухи о том, что французский нападающий принял решение продолжить карьеру в «Реале», стороны не могут согласовать условия личного контракта. Предложение «Реала» пока не впечатляет ни игрока, ни его окружение.

Отмечается, что за ситуацией вокруг Мбаппе следят «Ливерпуль» и «Арсенал», однако они на данный момент не готовы на решительные действия.