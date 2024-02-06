Аршавин: Глушаков кровь из носу не нужен «Ростову»

«Каким бы он профессионалом ни был, хорошим футболистом, работоспособным, но мне кажется, что ему тяжело. Все равно немного резкость пропала и в тех единоборствах, которые раньше он выигрывал, ему сложно. Не знаю, останется Денис [в команде] или нет, но мне кажется, он «Ростову» кровь из носу не нужен», — заявил Аршавин.