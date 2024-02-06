Федерация футбола Камеруна не приняла отставку Самюэля Это’О

Бывший футболист «Барселоны» и «Анжи» Самюэль Это’О подал в отставку с поста президента Федерации футбола Камеруна, но исполнительный комитет отклонил ее, сообщает пресс служба организации.

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Это’О, который рекордные четыре раза признавался лучшим игроком года в Африке, столкнулся с обвинениями в неподобающем поведении, договорных матчах и коррупции.

Федерация в пресс релизе сообщила, что ее исполнительный комитет собрался в понедельник в столице Камеруна Яунде, чтобы оценить выступление национальной сборной на Кубке африканских наций. Встреча началась с того, что Это’О попросил об отставке, одновременно предлагая другим членам исполкома «поступить аналогичным образом».

— По окончании обсуждений члены исполнительного комитета решили сохранить нынешние мандаты и, таким образом, единогласно отклонили отставку президента, выразив уверенность в том, что Это’О продолжит реконструировать и развивать камерунский футбол, — говорится в заявлении федерации.