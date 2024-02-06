Чемпиона Европы по футболу обвинили в изнасиловании

Опорный полузащитник «Бетиса» и сборной Португалии Вильям Карвалью предстанет перед судом Севильи из-за обвинений в действиях насильственного сексуального характера. Об этом сообщает издание Ok Dario.

По информации СМИ, 31-летний футболист в августе 2023 года встретился с девушкой в одном из ресторанов Мадрида, после чего позвал в свой гостиничный номер.

Предполагаемая жертва изнасилования сообщила об инциденте агентам UFAM (Объединенная помощь семьям и женщинам). Она заявила, что проснулась утром в отеле и практически не помнила произошедших событий, на ее теле были следы физического насилия. По ее мнению, ее опоили наркотическими веществами и изнасиловали.

Футболист должен прийти в суд для дачи показаний 6 февраля. В случае неявки игрока на него могут быть наложены санкции в виде взятия под стражу.