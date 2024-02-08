«Сочи» объявил о подписании защитника сборной Марокко

Фланговый защитник «Видада» и сборной Марокко Яхья Аттийят-аллах стал игроком «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба. По информации некоторых СМИ, «Сочи» подписал 28-летнего футболиста за € 500 тыс. Марокканец будет выступать за клуб из РПЛ под 25-м номером. О сроке контракта на данный момент не сообщается.

Аттийят-аллах дебютировал в составе сборной Марокко 29 марта 2022 года. За этот период он принял участие в 18 матчах во всех турнирах. В частности, он сыграл во всех матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре, на котором марокканская национальная команда дошла до 1/2 финала.