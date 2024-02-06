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Суд освободил обвиняемого в насилии Вильяма Карвалью от предварительного заключения

Состоялось судебное слушание по делу полузащитника испанского «Бетиса» и сборной Португалии Вильяма Карвалью (на фото по центру), обвиняющегося в насилии сексуального характера. Об этом сообщает Sport.es.

Суд принял решение по обвиняемому в насилии Карвалью
© Чемпионат.com

По информации источника, после того, как 31-летний футболист дал свои показания, Следственный суд № 9, расположенный в Севилье, принял решение не брать игрока под стражу до завершения расследования. Однако предварительное следствие по-прежнему остаётся открытым.

Также Следственный суд № 9 не вынес постановления об изъятии у игрока паспорта и необходимости внесения залога.

Напомним, по версии обвинения, в августе минувшего года 31-летний футболист, находясь в Мадриде, пригласил в свой гостиничный номер девушку, где склонил её к употреблению запрещённых веществ, после чего предпринял по отношению к ней насильственные действия сексуального характера.

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