Суд принял решение по обвиняемому в насилии Карвалью

Суд освободил обвиняемого в насилии Вильяма Карвалью от предварительного заключения
Состоялось судебное слушание по делу полузащитника испанского «Бетиса» и сборной Португалии Вильяма Карвалью (на фото по центру), обвиняющегося в насилии сексуального характера. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, после того, как 31-летний футболист дал свои показания, Следственный суд № 9, расположенный в Севилье, принял решение не брать игрока под стражу до завершения расследования. Однако предварительное следствие по-прежнему остаётся открытым.
Также Следственный суд № 9 не вынес постановления об изъятии у игрока паспорта и необходимости внесения залога.
Напомним, по версии обвинения, в августе минувшего года 31-летний футболист, находясь в Мадриде, пригласил в свой гостиничный номер девушку, где склонил её к употреблению запрещённых веществ, после чего предпринял по отношению к ней насильственные действия сексуального характера.