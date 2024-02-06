Футболист «Зенита» рассказал, какие эмоции испытал в момент рождения дочери

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «Матч ТВ» рассказал, что присутствовал при рождении дочери и сразу осознал, какая на нем теперь ответственность.

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В начале сентября в семье Суторминых родилась дочь, которую назвали Мия.

— Несколько месяцев назад вы стали папой — в семье родилась дочь. Как ощущения?

— Их можно описать одним словом — счастье! Ты приходишь домой и видишь это маленькое чудо — ощущения фантастические. А теперь дочь растет, начинает узнавать, улыбаться. Это лучшее, что с тобой может происходить!

— Сознание несколько перевернулось?

— Раскрою маленький секрет — присутствовал при появлении дочери на свет. В этот момент, когда происходит такое чудо, понимаешь: все наши маленькие и большие проблемки вообще ничего не стоят. Иначе это не опишешь. Не скажу, что все перевернулось с ног на голову, но сразу осознаешь, какая теперь на тебе ответственность.

— В первые месяцы после рождения ребенка поспать удается далеко не всегда.

— У нас в целом все спокойно. Если что, Марина всегда вставала. Когда мелкая совсем уж капризничала, я мог проснуться, но потом сразу засыпал. Так что недосып, скорее, у жены.

— Как выбирали имя для дочери?

— Еще когда ждали ее и при этом знали, что будет девочка, вместе пришли к имени Мия. Правда, никому об этом не говорили. Но когда она еще была у Марины в животе, уже так ее называли.

— На сборах в Абу Даби жена с дочкой были рядом?

— Да. Хотя скажу честно, раньше я был не очень то за такие вещи на сборах. Но сейчас повод был огромным. И в целом классно, конечно, получилось. В свободный вечер приходишь к своим и очень хорошо проводишь время с семьей.

— Почему раньше не были сторонником семьи на сборах?

— Сборы мне нравились тем, что это время, когда тебя ничто не отвлекает от работы — нацелен только на нее. Но теперь понял: близкие рядом — это, наоборот, хорошо. Смотришь на это маленькое чудо, сразу переключаешься и разгружаешься морально, — сказал Сутормин «Матч ТВ».