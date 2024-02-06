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Стало известно, сколько новый владелец «Юнайтед» заплатит за реконструкцию «Олд Траффорд»

Британский миллиардер Джим Рэтклифф, в минувшем году приобретший 25% акций «Манчестер Юнайтед» у семьи Глейзеров, планирует провести реконструкцию «Олд Траффорд», являющегося домашним стадионом «красных дьяволов». Об этом сообщает Telegraph Football в соцсети Х (ранее Twitter).

Стало известно, сколько новый владелец «Юнайтед» заплатит за реконструкцию «Олд Траффорд»
© Чемпионат.com

По информации источника, увеличение вместительности стадиона обойдётся Рэтклиффу в £ 800 млн (€ 932 млн). Стоимость всех планирующихся работ может составить от £ 1,5 (€ 1,747) до £ 2 млрд (€ 2,330).

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что британский миллиардер готов выделить $ 300 млн (€ 280 млн) на модернизацию инфраструктуры «Манчестер Юнайтед». Также фигурировали данные, что Рэтклифф намерен расширить вместимость арены до 90 тыс. зрителей. На текущий момент вместимость «Олд Траффорд» составляет 74,3 тыс. человек.

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