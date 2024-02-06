Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс назвал величайшего футболиста в истории. Его слова приводит Sportskeeda.

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По его словам, таковым является форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси.

«Он украсил MLS своим присутствием, и для нас это очень многое меняет. Его приезд не только поднимает лигу на новый уровень, но и вдохновляет новое поколение футбольных фанатов в нашей стране», — отметил Джеймс.

Ранее Месси раскритиковали за то, что он не вышел на поле в товарищеском матче между «Интер Майами» и сборной Hong Kong XI. Представители Гонконга заявили, что правительство, как и болельщики, разочарованы произошедшим.