Нойер выбыл на неопределенное время

По информации источника, во время выходного дня команды Нойер в течение 20 минут находился в кабинете врачей, а уже сегодня, 6 февраля, не тренировался из-за незначительных проблем с коленом. Кроме того, неизвестно, когда он сможет возобновить тренировки.

Напомним, ещё в январе 2023 года Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске. После долгого лечения Мануэль сыграл свой первый матч в октябре 2023 года в рамках Бундеслиги с «Дармштадтом» (8:0). В общей сложности немецкий вратарь принял участие в этом сезоне в 16 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 15 голов и восемь встреч сыграл «на ноль».