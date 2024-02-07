«Челси» и «Барселона» заинтересованы в сотрудничестве с тренером «Жироны»

Главный тренер «Жирона» Мичел Анхель летом может возглавить один из топ-клубов, сообщает El Chiringuito. По информации источника, боссы «Челси» и «Барселоны» всерьёз заинтересованы в сотрудничестве с испанским специалистом. Оба гранда могут сделать тренеру предложение во время межсезонья.

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Мичел возглавляет «Жирону» на протяжении двух лет (с 2021-го). Также 48-летний специалист работал с такими командами, как «Райо Вальекано» и «Уэска».

На данный момент «Жирона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Анхеля набрала 56 очков после 23 туров и отстаёт от лидирующего «Реала» на два очка.