Экс‑тренер «Локомотива» уверен, что вернется работать в РПЛ

— Я уверен, что ещё поработаю в РПЛ, я так чувствую. Во первых, у меня есть такое желание. Во вторых, у меня осталось много контактов, и от них я знаю, что от моей работы в «Локомотиве» осталось хорошее впечатление.



Но не могу сказать, что осталась недосказанность. Мы выиграли трофей, играли в Лиге чемпионов с «Баварией», «Атлетико», «Зальцбургом». Мы выиграли серебро, могли завоевать его и второй раз подряд, но «Спартак» забил в 30 м туре гол в самом конце, — сказал Николич «Чемпионату».