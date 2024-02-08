Catalunya Radio: тренер "Ливерпуля" Клопп не возглавит "Барселону"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не будет работать с "Барселоной" в следующем сезоне. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на Catalunya Radio.

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По данным издания, 56-летний специалист исключил эту возможность, так как по-прежнему хочет отдохнуть от тренерской деятельности после ухода из "Ливерпуля".

Отмечается, что его не смогут переубедить ни звонок президента "Барселоны" Жоана Лапорты, ни какие-либо другие варианты продолжения карьеры. Клопп работает в "Ливерпуле" с осени 2015 года. Под его руководством "красные" выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.